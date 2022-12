Mondiale per Club – Conegliano schiaccia il Dentil Praia, 3-0

15-12-2022 17:04

Tutto come da pronostico l’esordio dell’Imoco Volley Conegliano nella gara con il Dentil Praia, prima sfida del Mondiale per Club 2022.

Le venete si sono imposte con un ottimo 3-0 ed hanno già conquistato l’accesso alla semifinale.

Il primo set le ha viste condurre il gioco fino al 21-6, poi qualche errore di troppo ha spinto la compagine brasiliana ad una rimonta fino al 23-21, ma alla fine Conegliano ha chiuso 25-22.

Nel secondo parziale ha regnato l’equilibrio fino al 20-20, poi l’accelerazione di Haak & co è stata micidiale per le sudamericane e alla fine si è giunti al 25-21.

Nell’ultima parte di gara l’Imoco ha dimostrato fin da subito di voler archiviare la pratica e si è sempre trovata davanti con un buon margine fino al 25-21.

Se con questo successo le italiane hanno conquistato la certa presenza alla seconda parte del torneo, il Dentil Praia, invece, ha già chiuso la sua avventura visto anche il ko di mercoledì con l’Eczacibasi, prossimo avversario proprio delle pantere nella giornata di venerdì.