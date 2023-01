Mondiale per club: gli arbitri spiegheranno le decisioni in diretta

18-01-2023 20:26

In arrivo una nuova svolta in tema arbitrale. L’International Football Association Board, al termine dell’Annual Business Meeting (ABM) tenutosi oggi allo stadio di Wembley a Londra ha espresso il proprio sostegno ad alcune misure “individuate per rendere il gioco più equo e accattivante”.

E’ stato concordato che “la comunicazione in diretta degli arbitri delle decisioni relative al video assistant arbitrale (VAR) al pubblico, sia nello stadio che tramite le emittenti, sarebbe stata sperimentata per 12 mesi nelle competizioni internazionali e che inizialmente sarebbe stata lanciata in occasione della FIFA Club World Cup in Marocco, che inizia il 1° febbraio”.

Discussi anche alcuni chiarimento in merito alle “Regole del gioco 2023/24, inclusa la conferma delle linee guida pubblicate sul “deliberate play” in situazioni di fuorigioco. Le linee guida sono state rilasciate a seguito di una serie di situazioni di alto profilo, basate sull’aspettativa che un giocatore chiaramente in posizione di fuorigioco non debba diventare “in-gioco” in tutte le occasioni in cui un avversario si muove e tocca la palla”.