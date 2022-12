Mondiale per Club – Trento non sbaglia all’esordio, Paykan ko 3-1

09-12-2022 10:25

Buona la prima per la Itas Trentino che nel primo match del Mondiale per Club si sbarazza del Paykan Club 3-1.

Subito in partita Michieletto & co spingono sull’acceleratore già nel primo set e lo vincono con merito per 25-20. Lo stesso spartito si ripete nel secondo parziale, Trento non si lascia mai sorprendere e chiude con il punteggio di 25-21.

Nel terzo set, invece, succede di tutto: questa volta sono i campioni asiatici a guidare questo frangente di gara, Trento rincorre fino al 23-24 quando con Kaziyski annulla il primo set point. Amin non ci sta e firma il 24-25, ma Michieletto in pipe sistema di nuovo il punteggio in perfetta parità. A questo punto ha dell’incredibile ciò che succede: con Trento al servizio si spengono tutte le luci del palazzetto e le squadre si trovano al buio. Il black-out persiste per quasi un’ora poi le formazioni riprendono il riscaldamento fin quando torna l’illuminazione completa che permette la ripresa del gioco.

Di nuovo sul taraflex Trento sbaglia il servizio e commette invasione, consegnando il set a Paykan per 25-27.

Nel quarto set i ragazzi di Lorenzetti tornano a macinare gioco e a fare punti su punti che alla fine valgono il 25-19.

Complice la doppia sconfitta del Paykan Club, i trentini sono già in semifinale la sfida con il Brasile servirà solo per stabilire la prima posizione della Pool B.