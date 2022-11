15-11-2022 14:41

Le conseguenze dell’intervista rilasciata al tabloid inglese Sun (al giornalista amico Piers Morgan), si intercettano anche nello spogliatoio del Portogallo alla vigilia di un Mondiale che per Cristiano Ronaldo potrebbe rivelarsi l’ultimo. Con il suo carico drammatico, per via della perdita del gemello nato dall’unione con Georgina e il problema di salute della piccola Bella Esmeralda, svelato proprio dal campione lusitano.

In un video pubblicato sull’account ufficiale della selezione lusitana, si nota la distanza, il gelo tra Ronaldo e Bruno Fernandes il quale, forse, si è portato tra quegli armadietti, e si teme anche in Qatar, i problemi respirati al Manchester Utd.

Mondiale Qatar 2022: a Lisbona, Cristiano Ronaldo isolato

A Lisbona i 26 convocati del Ct Fernando Santos si sono ritrovati per quel che attende la rappresentativa lusitana in Qatar: una prova decisiva, probabilmente l’ultimo Mondiale per Ronaldo al centro di una disputa dai continui risvolti e che ha già prodotto una scossa interna al gruppo ben oltre la replica di ten Hag a quelle affermazioni di CR7.

Nel video pubblicato su twitter, compaiono anche gli altri compagni del fenomeno compreso il compagno dello United, Bruno Fernandes: quest’ultimo saluta quasi per obbligo Cristiano, il quale cerca un contatto al contrario di Fernandes, decisamente glaciale e con un’espressione sul volto che appare tesa. Un riflesso, forse, delle recenti difficoltà vissute all’interno del gruppo per via della decisione di Ronaldo di rivelare le ragioni pubblicamente (senza aver avvisato la società) della frattura con il club e l’allenatore.

Ronaldo: lo spogliatoio del Manchester Utd spaccato

Una posizione ritenuta da alcuni, in particolare alcuni fazioni della tifoseria alquanto meditata, quasi programmata per rompere gli schemi e scompaginare in questa fase che anticipa i

Mondiali risolutiva per il campione, spinto dalla volontà di chiudere questa seconda esperienza in Premier con la maglia dei Reds Devils già a gennaio.

Il disagio e il gesto di Bruno Fernandes verso Ronaldo

La scena che si vede nel video diffuso dalla Nazionale portoghese non cela molto: quando nello spogliatoio entra Bruno Fernandes sembra quasi evitare Ronaldo, che è già lì.

Gli passa davanti senza neanche guardarlo né dirgli niente, appoggiandogli solo la mano sul braccio e riponendo la sua borsa nell’armadietto, quasi a disagio: Cristiano gli tende la mano finché Fernandes non decide di stringerla quasi costretto dalle circostanze. Una scena che ha destato stupore e nuovi interrogativi sulla parte presa, nello spogliatoio anche dai compagni lusitani.

Il futuro di Cristiano Ronaldo: la multa e l’addio al Manchester Utd

Per Ronaldo il dado è tratto: il Manchester Utd gli infliggerà la multa milionaria della quale si vocifera, il cui ammontare è menzionato dai tabloid inglesi, per non cedere alle pressioni di un uomo e di un giocatore che non condivide più nulla con la cultura e la tradizione del club. E riprendere una via che lo vedrà ancora unico, ma decisamente isolato.

La direzione, ovvero il prossimo ingaggio archiviata definitivamente l’esperienza a Manchester, spetterà deciderla a Jorge Mendes.

