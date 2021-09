Mondiale Under 18, l'Italia vola agli ottavi di finale

Tutto facile per l’Italvolley femminile, che al Mondiale Under 18 in corso di svolgimento in Messico ha vinto anche la terza partita del girone.

Dopo Turchia e Tunisia, ad arrendersi alle ragazze di Marco Mencarelli è stata la Repubblica Dominicana, sconfitta per 3-0 con parziali piuttosto netti: 25-18; 25-21; 25-19.

Con nove punti ed appena un set concesso nei primi tre incontri Ituma e compagne si sono qualificate in anticipo per gli ottavi di finale dove l’Italia incrocerà la quarta classificata della Pool A, ovvero una tra il Messico padrone di casa, la Polonia e il Canada.

Ininfluente quindi l’ultimo match del girone contro il Perù.

Migliori marcatrici della partita contro la Repubblica Dominicana sono state Julia Ituma (15 punti, 4 aces) e Dominika Giuliani (14, 3 aces).

L’Italia proverà a difendere il posto sul podio, occupato nelle ultime tre edizioni, con due successi (2015 e 2017) e l’argento del 2019 in Egitto, dove le Azzurrine si arresero in finale agli Stati Uniti.



