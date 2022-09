Mondiale volley, Sylla: “Speriamo di arrivare in fondo”

19-09-2022 23:41

Myriam Sylla è pronta a guidare le sue compagne nei Campionati Mondiali di Volley Femminili che scatteranno venerdì 23 settembre in Polonia e Olonda.

Sull’onda dell’entusiasmo scatenato dalla vittoria a Katowice degli azzurri, anche le ragazze di Mazzanti proveranno a far valere le loro qualità da campionesse europee in carica.

“L’importante è partecipare” ha esordito scherzando Sylla alla Domenica Sportiva . “Il nostro obiettivo è quello di esprimerci al meglio e far vedere quello che sappiamo fare, abbiamo lavorato sodo in questi e non vediamo l’ora di partire”. La kermesse femminile durerà quasi un mese: “Spero di farli tutti questi 28 giorni, sappiamo che sarà faticoso ma daremo il 100% e proveremo ad arrivare in fondo”. Infine : “Volevo ringraziare Claudio Marchisio , quando un atleta del suo calibro fa il tifo per noi e si schiera dalla nostra parte, è un onore”.