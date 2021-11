Mondiali 2022, l'Italia si qualifica se...: tutte le combinazioni

12-11-2021 23:34

Nessun dramma, ma adesso per l’Italia il Mondiale si fa difficile. Contro la Svizzera gli azzurri non sono andati oltre l’1-1, dopo una partita non brillante da parte della squadra allenata da Roberto Mancini. Olimpico gelato dopo il rigore sbagliato da Jorginho a pochi minuti dalla fine.

Italia e Svizzera, l’ultimo impegno

Adesso è tempo di pensare all’Irlanda del Nord, ultimo match del girone per la qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. Una trasferta dura, in casa i nostri avversari di lunedì non subiscono tanti gol. La Svizzera invece affronterà la Bulgaria, squadra solida che ha gli stessi punti dell’Irlanda del Nord.

Italia-Svizzera, differenza reti decisiva

L’Italia adesso ha gli stessi punti della Svizzera, ma la differenza reti premia gli azzurri: 11 a 9. Contro l’Irlanda del Nord, i ragazzi di Mancini devono vincere per non rischiare e sperare in un passo falso degli elvetici. La situazione più probabile però è quella di vittoria per entrambe le capolista, in caso conterà in primis la differenza reti e non gli scontri diretti. Si guarderà poi, in caso di uguale differenza reti, alle reti segnate e anche in questo caso l’Italia è avanti di due: 13-11. Se ad esempio l’Italia vince 2-1 e la Svizzera 3-0 passano gli azzurri per il maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti.

L’Italia quindi deve mantenere il vantaggio nella differenza reti e contro l’Irlanda del Nord sarebbe meglio vincere segnando tanto, in questo modo gli azzurri non staranno col pensiero a Svizzera-Bulgaria. Se la differenza reti dovesse alla fine essere la stessa così come i gol fatti (es. Irlanda del Nord-Italia 0-1, Svizzera-Bulgaria 3-0), al primo posto finirebbero gli elvetici per lo scontro diretto: 0-0 all’andata, 1-1 al ritorno.

Italia, le altre ipotesi per qualificarsi al Mondiale

Ci sono però altro ipotesi, sulla carta meno probabili: l’Italia si qualifica se vince l’ultima sfida contro l’Irlanda del Nord e la Svizzera perde o pareggia; l’Italia si qualifica se pareggia e la Svizzera non vince; l’Italia si può qualificare anche se perde ma ovviamente la Svizzera deve perdere in contemporanea e in quel caso andrebbe comunque valutata la differenza reti (es. Irlanda del Nord-Italia 2-0 e Svizzera-Bulgaria 0-3, azzurri +1).

