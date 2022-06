Mondiali beach volley, Menegatti/Gottardi volano agli ottavi

15-06-2022 18:34

Terza vittoria in quattro partite e pass per gli ottavi in cassaforte per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che hanno superato il primo turno ad eliminazione diretta del mondiale di beach volley in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma.

Chiusa la propria pool al secondo posto alle spalle delle statunitensi Kolinske e Hughes, le due azzurre si sono sbarazzate senza troppi problemi delle argentine Gallay/Pereyra, seconde nella propria pool dietro le olandesi Stam/Schoon.

il punteggio di 2-0 e i parziali 21-15, 21-17 rendono l’idea della superiorità della coppia italiana, che pur essendo di recente formaazione sta convincendo anche sul piano del gioco oltre che su quello dei risultati.

Argentine in gara solo nella parte centrale del secondo set, ma Marta e Valentina non hanno permesso alle avversarie di tornare in corsa. Ottima in particolare la prestazione di Gottardi, precisa in attacco e micidiale al servizio.