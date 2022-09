Mondiali di Ciclismo, primo squillo azzurro: Guazzini oro U23

18-09-2022 08:34

Prima medaglia del Mondiale australiano di Wollongong, con l’oro di Vittoria Guazzini.

Durante la prova a cronometro élite, presenti in gara anche 11 U23 (con la gara dedicata a loro non presente). La migliore di loro è stata Vittoria Guazzini, che corre 34,2 km a soli 11” dalla medaglia.

Poco male visto che comunque si laurea campionessa del Mondo U23 e diventa la prima della storia in questa categoria. Podio per van Dijk, Grace Brown e Reusser. Per la prima si tratta del terzo titolo iridato a cronometro in carriera, il secondo consecutivo.

Sorride così la Guazzini, 21enne toscana della Groupama-Fdj.