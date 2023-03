Mondiali di curling donne: l'Italia si ferma ai play off

Sconfitta contro le padrone di casa della Svezia per 4-3. Si tratta del miglior risultato mai ottenuto dalle azzurre

25-03-2023 13:30

L’Italdonne di curling si ferma ai play off contro le padrone di casa della Svezia nei Mondiali 2023. La sconfitta per 4-3, in una partita molto tattica, significa eliminazione per il quartetto composto da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli. La squadra italiana ha tenuto bene il campo, mantenendo il martello per sei end consecutivi, prima di cedere nel finale. Niente dunque semifinali contro la Svizzera, ma miglior risultato mai ottenuto dalla nostra Nazionale femminile in questo evento. Dall’altra parte del tabellone, il Canada ha battuto 6-4 il Giappone nell’extra end e ora giocherà con la Norvegia.