Mondiali di Eugene: Jacobs c'è, la conferma dell'azzurro

13-07-2022 08:44

Marcell Jacobs c’è.

L’azzurro, da quasi due settimane in Oregon ha sciolto le riserve confermato la sua presenza nei 100 metri del Mondiale di Eugene, nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 italiane, le 18:50 statunitensi).

La decisione ufficial è stata presa dopo un colloquio tra l’azzurro e il suo allenatore, Paolo Camossi, a cui si è unita anche la direzione tecnica della Nazionale.

Buone sono state le sensazioni del lavoro fatto a Beaverton, non lontano da Portland, dove Jacobs ha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale.

Nella serata italiana di oggi (la tarda mattinata americana), lo sprinter raggiungerà la squadra al villaggio atleti, situato proprio di fronte all’Hayward Field, e successivamente si presenterà alla stampa, insieme al DT Antonio La Torre e al capitano Gianmarco Tamberi.

Inizia praticamente una nuova fase della stagione outdoor dell’azzurro. Dopo la vittoriosa annata indoor, con tanto di titolo Mondiale e record europeo, l’infortunio a primavera gli appuntamenti cancellati, il rientro agli Assoluti di Rieti, e la rincorsa alla forma utile per schierarsi al via della rassegna iridata, obiettivo dell’anno insieme all’Europeo di Monaco di agosto.