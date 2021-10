Mondiali di Ginnastica: al maschile centrate quattro finali

20-10-2021 16:12

Si sono concluse oggi le qualifiche maschili del Campionato del Mondo di Kitakyushu, in Giappone.

Dopo le otto suddivisioni in programma gli azzurri hanno portato alto il tricolore al campionato iridato nipponico accedendo alle finali di anelli, volteggio, sbarra e corpo libero.

Salvatore Maresca ha centrato la finale agli anelli al Mondiale di Kitakyushu 2021. L’atleta della Ginnastica Salerno accede alla final eight totalizzando 14.666 punti validi per l’ottava posizione. Il 28enne di Castellammare di Stabia finisce davanti al porta bandiera azzurro Marco Lodadio, dentro all’ottetto fino a che l’austriaco Vinzenz Hoeck, nell’ultima suddivisione, non gli ha soffiato il posto.

L’esordio di Thomas Grasso ad un Campionato del Mondo sa di fiabesco. Il ginnasta della Polisportiva Celle non solo ha eseguito due ottimi salti al volteggio ma ha anche conquistato la sua prima finale iridata con 14.599 punti.

Carlo Macchini, alla sbarra, con il suo esercizio valutato con 14.266 punti ha agguantato la finale.

Nicolò Mozzato, ha cominciato la gara un po’ in sordina cadendo da cavallo (pt. 11.966) ma ha saputo rifarsi sulle parallele asimmetriche eseguendo un esercizio pulito (pt.14.400) e migliorandosi ulteriormente al corpo libero. Il suo esercizio ha convinto i giudici internazionali che gli hanno assegnato un 14 netto.

Nicola Bartolini è salito a cavallo con maniglie, volteggio e corpo libero. È proprio su quest’ultimo attrezzo che ha dato il meglio e gli ha permesso di raggiungere l’accesso alla finale mondiale, la prima della sua carriera.

OMNISPORT