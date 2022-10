Mondiali di Judo, subito gioia Italia: bronzo Scutto

06-10-2022 14:50

Prima giornata ai Mondiali di Judo di Tashkent 2022 e prima gioia in chiave azzurra.

Arriva subito un bronzo per Assunta Scutto nella categoria 48 kg. La ventenne di Napoli porta così a casa la prima medaglia a livello senior dopo aver vinto a livello giovanile oro e un argento juniores e un bronzo cadetti.

La Scutto è riuscita a imporsi senza grosse difficoltà, nella finale per il bronzo, contro la judoka spagnola Julia Figueroa (11 anni più grande di lei). L’azzurra si è subito portata in vantaggio per waza-ari e poi ha chiuso con una proiezione che le ha regalato l’ippon, vittoria e medaglia.

La medaglia è una gemma a livello personale e non solo. L’ultima medaglia del judo in chiave azzurra risale infatti a Rio 2007 quindi più di 10 anni fa. La napoletana diventa anche la seconda medagliata azzurra più giovane di sempre in una rassegna iridata alle spalle di Maria Teresa Motta.