Mondiali di Nuoto, strepitoso Ceccon: oro e record del mondo nei 100 dorso

Dopo l’oro di Nicolò Martinenghi arriva un altro squillo dall’Italnuoto. Dalla Duna Arena di Budapest, dove sono in corso i Mondiali, Thomas Ceccon riscrive la storia e porta a casa il titolo Mondiale nei 100 dorso con tanto di record del Mondo.

Mai nessun azzurro aveva portato a casa il titolo del Mondo in questa specialità. L’italiano batte il precedente record di 51″85 dell’americano Ryan Murphy, che finisce secondo (51”97), terzo Hunter Armstrong (51”98).

Nei 100 dorso arriva una saetta dal nome Thomas Ceccon. Nei 100 dorso, nella vasca lunga della Duna Arena di Budapest dove sono iniziati da qualche giorno i Mondiali di nuoto, c’è la strepitosa vittoria del veneto con tanto di record del Mondo. Il veneto, tocca per primo con il crono di 51.60. Già nei precedenti giorni aveva fatto vedere di essere in ottima forma.

Incredulo, ancora non in grado di realizzare quanto accaduto: si presenta così ai microfoni Rai, Thomas Ceccon che si è laureato campione del Mondo nei 100 dorso ai Mondiali di Budapest. “Il tempo? 51”60 è molto poco. Non mi aspettavo di andare così forte. Il record del mondo in Italia è qualcosa di clamoroso. Un raggiungimento incredibile. Sapevo della forza di Murphy: lui è uno che si nasconde sempre e poi tira fuori quello che non ha. Anche Armstrong è molto forte. La gara di ieri mi ha dato tanta sicurezza. Non dico che sapevo di vincere ma non avevo rivali. Emozioni? Non lo so, non ne ho idea. Ovviamente mancavano i due russi, però sarebbe stata una bella sfida anche con loro. L’obiettivo non è questo, ma intanto l’ho messo lì”.

Delude le aspettative l’attuale campionessa del Mondo in carica sui 1500 stile libero, Simona Quadarella. La romana abdica e non conferma il titolo Mondiale e si ferma solo quinta. A vincere il titolo è l’americana Katie Ledecky che si piazza davanti alla connazionale Katie Grimes, terza l’australiana Lani Pallister.