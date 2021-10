Mondiali di Sci: gli obiettivi della Bassino, Goggia e Brignone

22-10-2021 12:52

In vista della Coppa del mondo numero 56 di sci a Soelden, le azzurre sono cariche e desiderose di regalare ai tifosi italiani altre gioie in questo 2021 ricco di soddisfazioni nello sport.

Marta Bassino sogna un’altra impresa come a Cortina d’Ampezzo. La piemontese, che ha trionfato nello slalom parallelo e nello slalom gigante, spera di ripetersi: “Punterò ancora di più sulla polivalenza, farò più slalom, ma so anche che ci saranno le Olimpiadi. Favorite? Troppo presto per dirlo ma spero che tra di loro possa esserci anche il mio nome, intanto iniziamo da come avevo concluso. Le mie due discipline restano gigante e supergigante, quest’anno proverò con lo slalom, mentre in discesa sono più debole e comunque valuterò a quali partecipare; sicuramente non Lake Louise. So che c’è da difendere una Coppa, ma preferisco non guardare troppo avanti, ragionerò giorno per giorno, gara per gara, consapevole di aver svolto nei mesi estivi una buona preparazione sia atletica che sugli sci. Olimpiadi? Prima di tutto devo centrare la qualificazione nella mia disciplina, che è il gigante, per il resto vedremo: le vedo tanto lontane, anche se in realtà non lo sono”.

Sofia Goggia non vede l’ora di iniziare, consapevole del fatto che la Bassino sia la rivale favorita: “La pista è molto bella, oggi c’era una crosticina come se fosse neve primaverile. Già nel secondo passaggio però era sparita. Mi pare che il fondo sia ben duro e che si possa fare una bella gara. Sono soddisfatta del lavoro fatto in gigante, potendo osservare Marta Bassino, che penso sia ancora l’atleta da battere in questa disciplina, sono cresciuta molto e ho fatto passi da gigante. Ognuno fa la propria gara cercando di dare il meglio, sono molto contenta che parta la stagione”.

Anche Federica Brignone spera di essere tra le protagoniste in gara: “La pista è preparata molto bene, è veramente bella. Arrivare in pista e sentire bene gli appoggi e mi sono divertita. Ho fatto un bel lavoro atletico e mentale ed è un buon punto di partenza. Può andare bene oppure no domani, ma so di aver lavorato bene. Ho avuto anche giorni difficili, ad esempio in Senales, ma sono quelli che fanno crescere. Sono qui perché ho degli obiettivi e cerco di raggiungerli”.

OMNISPORT