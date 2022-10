05-10-2022 16:07

L’Italia di Davide Mazzanti c’è. Dopo il k.o, solo al tie break, contro il Brasile, le azzurre reagiscono e dopo un primo set complesso vincono il secondo match della seconda fase del Mondiale contro il Giappone per 3 set a 1. Ora i quarti sono sempre più vicini.

Italia – Giappone: 3 – 1 (20 – 25; 25 – 20; 25 – 14; 25 – 15)

Italia – Giappone: le azzurre vincono in quattro set

Non una Italia al meglio della forma fisica e della condizione mentale. Le azzurre di Davide Mazzanti faticano e perdono il primo set contro un Giappone solido a muro e in ricezione. Nel secondo l’Italia rialza subito la testa e rimette le cose in parità approfittando anche di un crollo delle avversarie, con un calo della ricezione e della fase di cambio palla dove invece cresce, la Nazionale italiana. Stessa musica anche nel terzo con le nipponiche spente, che subiscono un avvio di 7 a 0 delle azzurre che invece ritrovano grinta e precisione in attacco e a muro. Nell’ultimo parziale non c’è più storia: funziona bene la parte muro – difesa e Egonu diventa la solita macchina da punti. È vittoria per 3 set a 1.

Il calendario delle azzurre nella seconda fase

Le azzurre scenderanno ora in campo il 7 ottobre alle 17.15 contro l’Argentina e poi l’8 ottobre, alle 13.30 contro la Cina. Si qualificano ai quarti di finale le prime quattro classificate delle Pools E e F. La nazionale tricolore, grazie al punto conquistato ieri e alla vittoria di oggi è ancora in testa al girone E con 6 vittorie e 19 punti. L’Italia si è guadagnata così la chance di chiudere il discorso qualificazione ai quarti venerdì contro l’Argentina.