03-10-2022 21:30

Percorso quasi netto. Come auspicato, più che previsto, dal momento che a questi livelli è severamente vietato dare qualcosa per scontato. L’Italvolley femminile ha fatto il proprio dovere nella prima parte dell’”infinito” Mondiale 2022 in corso tra Olanda e Polonia: vinte in scioltezza le quattro partite del primo girone, l’ottimismo che si respira a pieni polmoni all’interno del gruppo del ct Davide Mazzanti è atteso da martedì alla prova del campo, perché da adesso si inizia a fare davvero sul serio.

Mondiali volley femminile, la formula della seconda fase con un nuovo girone

D’accordo, forse non “troppo” sul serio, visto che non si è ancora arrivati alla fase ad eliminazione diretta, ma le quattro partite del secondo girone diranno qualcosa di più sull’effettivo stato di forma di un’Italia che si presenterà alla fase 2, nella quale le qualificate erediteranno i punti del primo gruppo, da ideale “testa di serie numero 1”, essendo l’unica a punteggio pieno grazie alle cinque vittorie su cinque partite, con appena due set persi.

La formula prevede un altro girone con le prime quattro dei Gruppi A e D da una parte e quella del B e C dall’altra e ciascuna squadra affronterà solo le squadre dell’altro girone: le prime quattro di ciascuna pool voleranno agli ottavi.

Certo, Brasile e Cina, prima e ultima avversaria del secondo girone, più che Argentina e Giappone, saranno ostacoli ben diversi rispetto a Camerun, Kenya, Porto Rico, Belgio e Olanda, ma sognare si può anche perché la strana formula della competizione farà sì che con ogni probabilità tra quarti e semifinali le Azzurre si trovino ad affrontare due delle avversarie del secondo girone, con le rivali vere, Serbia e Stati Uniti, incrociabili solo in finale.

Italvolley, il calendario della seconda fase del Mondiale

Così se sostenere che l’Italia abbia già un piede in finale è eccessivo, di sicuro la dote di 15 punti con cui Egonu e compagne si affacceranno alla Pool Due rappresenta ben più di un tesoretto verso i quarti: occhio quindi ai match contro Brasile e Cina, che si presentano con tre punti in meno dell’Italia e che andranno vinte al fine di assicurarsi un accoppiamento più morbido, con la quarta del girone, probabilmente una tra Giappone, Belgio e Olanda.

Questo il calendario delle prossime partite nel Mondiale dell’Italia, inserita nella Pool E della seconda fase:

Martedì 4 ottobre, ore 17.15: Italia-Brasile

Mercoledì 5 ottobre, ore 14.15: Italia-Giappone

Venerdì 7 ottobre, ore 17.15: Italia-Argentina

Sabato 8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina

Questa invece la classifica parziale: Italia 15: Cina, Belgio, Giappone, Brasile 12; Olanda 9; Porto Rico 7; Argentina 6

Mondiale volley femminile 2022 Italia: migliori e peggiori, Danesi al top, Orro in rodaggio

È comunque presto per fare calcoli, come insegna il cammino della Serbia, che ha ceduto un punto pesante alla Bulgaria prima di rifarsi con gli interessi travolgendo le campionesse in carica degli Stati Uniti, affermandosi al momento come la vera rivale dell’Italia per il successo finale. Le Azzurre finora sono andate in crescendo, correggendo nelle ultime partite quei difetti essenzialmente di deconcentrazione emersi in particolare nelle prime due uscite. Conforta, comunque, che lo stato di forma non sia ancora ottimale: solo Anna Danesi, la rivelazione Elena Pietrini e Caterina Bosetti hanno fornito un rendimento già impeccabile, mentre altre attese protagoniste devono ancora crescere, su tutte la regista Alessia Orro e la sua intesa con Cristina Chirichella e con una Paola Egonu che, come insegnano Europei e Nations League, sa bene quando conta essere al massimo e come fare a essere decisiva.