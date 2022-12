Mondiali: disastro Belgio, arrivano le dimissioni del ct Martinez

01-12-2022 19:24

La generazione d’oro si conclude qua. Le speranze del Belgio si infrangono nello 0-0 contro la Croazia, sui gol clamorosamente sbagliati da Romelu Lukaku. Doveva essere la generazione in grado di riportare il Belgio a competere per le posizioni di vertice del calcio internazionale ma oltre al primo posto nel ranking della Fifa, ai Diavoli Rossi resta in mano solo un pugno di mosche. E ora a mettere la parola fine a questa avventura ci pensa il ct Roberto Martinez che nella conferenza stampa dopo la gara ha annunciato le sue dimissioni: “Questa è stata la mia ultima partita da allenatore della nazionale – ha rivelato – E’ stato emozionante ma non posso più continuare, ho già salutato giocatori e staff. Ero vicino a smettere comunque, in qualsiasi modo fosse andata a finire oggi e pure se fossimo diventati campioni”.