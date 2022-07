Mondiali, due italiani in finale nel triplo

22-07-2022 08:34

Assorbita la delusione per la mancata presenza di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri, mancata dal brianzolo per appena tre millesimi, arrivano buone notizie per l’Italia nella settima nottata di gare ai Mondiali di atletica di Eugene. Nella finale del salto triplo maschile ci saranno infatti due azzurri, Emmanuel Ihemeje con 17.13, terza misura assoluta, e Andrea Dallavalle (16.86, settima misura). Eliminato invece Tobia Bocchi.

Negli 800 metri femminili, invece, Elena Bellò si qualifica alla finale dopo un ripescaggio: la vicentina aveva terminato la propria batteria all’ultimo posto, ma dopo essere stata danneggiata dalla canadese Visset poco prima della volata finale. Il ricorso ha dato ragione all’italiana che sarà quindi al via della finale.

Fuori nel doppio giro di pista maschile Catalin Tecuceanu col tempo di 1’46″31