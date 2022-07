Mondiali Eugene, Gaia Sabbatini squalificata nella semifinale dei 1500

17-07-2022 14:19

Gaia Sabbatini è stata squalificata nella semifinale de 1500 metri ai Mondiali di atletica leggera che si stanno disputando a Eugene, in Oregon. Il motivo ufficiale è legato alla regola TR17.2.2.: ostruzione.

All’ultima curva, la Sababtini si è trovata vicina all’ugandese Winnie Nanyondo. Cercando spazio all’interno, senza intenzione o volontarietà, ha appoggiato il gomito due volte sulla schiena della rivale, la quale poi è anche caduta.

La Sabbatini si è poi scusata ai microfoni della RAI, ma la sua condotta è stata meritevole di qualifica.

Ricordiamo che l’azzurra aveva concluso la gara in sesta posizione (4:05.41). Ad andare all’atto conclusivo sono le prime cinque delle due semifinali e i migliori due tempi tra le ripescate. Dunque, la Sabbatini non avrebbe comunque staccato il pass per la finale.