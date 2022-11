Nel corso dell’edicola, durante la diretta di Aspettando Viva Rai2! nella sua diretta Instagram, Fiorello punzecchia la Rai sui Mondiali e manda un messaggio chiaro sul suo modo di vedere la manifestazione calcistica che, per il prossimo mese, monopolizzerà l’attenzione, e porrà al centro del mondo il Qatar, con le sue contraddizioni in termini di diritti umani.

Sfruttando la sua solita ficcante verve e ironia, lo showman dimostra di non gradire la sosta della Serie A e spara a zero su Qatar 2022:

Cioè, noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar. Un Paese che non è tradizionalmente calcistico. Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone? Quando mai lì c’è stato un campionato di calcio? Dove giocavano? Nei pozzi di petrolio? Non c’era lo spazio. C’erano le trivelle.