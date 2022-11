15-11-2022 09:50

Tra pochi giorni avranno inizio i tanto discussi Mondiali di Qatar 2022 a cui, come è noto, l’Italia non parteciperà per la seconda edizione consecutiva. Su questo punto è stato intervistato Gigi Buffon, che ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno lasciato basiti molti addetti ai lavori.

Mondiali Qatar 2022, Buffon: “Tiferò il Camerun”

L’attuale portiere del Parma Gigi Buffon è stato intervistato a margine della Partita della Pace tenutasi all’Olimpico, nel corso della quale ha rivelato la squadra per cui farà il tifo durante il Mondiale di Qatar 2022: “Quando non c’è l’Italia cerco di affezionarmi alle squadre dove giocano i miei compagni di team o i miei amici, oppure per quelle sfavorite per tradizione. In questo caso la mia squadra del cuore è il Camerun”. L’ex estremo difensore ha in più occasioni rivelato che il suo idolo è l’ex portiere Thomas N’Kono e di aver chiamato uno dei figli Thomas proprio in suo onore.

Mondiali Qatar 2022, Buffon: “In campo mi sento bene”

Oltre alle simpatie per il Mondiale, il portiere di Carrara ha fatto il punto sulla sua situazione agonistica: “Come mi vedo? Per ora mi sento ancora bene in campo con i compagni. Quando non avrò più certe risposte e stimoli penserò a fare qualcosa che mi dia emozione. Allenatore o dirigente? Non ne ho idea, un po’ di esperienza l’abbiamo messa da parte ma non basta solo quella. Bisogna prepararsi bene e avere l’umiltà per prepararsi nel migliore dei modi”.

Mondiali Qatar 2022, Buffon campione del mondo 2006

Gigi Buffon è attualmente l’unico calciatore ancora in attività della spedizione azzurra che vinse il Mondiale di Germania 2006. L’ex portiere di Juventus, PSG e Parma ha vinto in Italia tutti i trofei a cui ambiva, con l’unica eccezione della coppa europea della Champions League, dove ha perso le finali del 2003, 2015 e 2017, tutte con la maglia bianconera.