15-11-2022 10:15

Tutto pronto per il calcio d’inizio dei Mondiali in Qatar 2022. Il mondo del pallone si è fermato in maniera del tutto inedito a metà novembre per lasciare spazio alla rassegna iridata che si giocherà in un periodo decisamente inconsueto dell’anno.

Mondiali Qatar 2022: il programma del girone A

Ad aprire la manifestazione iridata saranno i padroni di casa del Qatar che giocheranno la gara inaugurale nella gara il prossimo 20 novembre alle ore 17 contro l’Ecuador. Nel raggruppamento sono inseriti anche Senegal e Olanda che sono le due squadre favorite per il passaggio del turno.

Girone A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

20 novembre

Qatar-Ecuador, ore 17 (Rai 1)

21 novembre

Senegal-Olanda, ore 17 (Rai 2)

25 novembre

Qatar-Senegal, ore 14 (Rai 2)

Olanda-Ecuador, ore 17 (Rai 2)

29 novembre

Olanda-Qatar, ore 16 (Rai 1)

Ecuador-Senegal, ore 16 (RaiSport)

Mondiali Qatar 2022, il programma del girone B

Grande curiosità anche per il gruppo B dei Mondiali in Qatar con l’Inghilterra che è la favorita di un girone decisamente anglofono che vede la presenza anche di Stati Uniti, Galles e Iran. Proprio la nazionale mediorientale è stata quella a far più scalpore visto le proteste dei movimenti femminili in Iran e la richiesta da più parti di escluderla dal Mondiale.

Girone B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti, Galles. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

21 novembre

Inghilterra-Iran, ore 14 (Rai 2)

Stati Uniti-Galles, ore 20 (Rai 1)

25 novembre

Galles-Iran, ore 11 (Rai 2)

Inghilterra-Stati Uniti, ore 20 (Rai 1)

29 novembre

Galles-Inghilterra, ore 20 (Rai 1)

Iran-Stati Uniti, ore 20 (Raisport)

Mondiali Qatar 2022, il programma del girone C

Nel girone C gli occhi saranno puntati tutti sull’Argentina con Lionel Messi che giocherà il suo ultimo Mondiale sperando di cogliere il successo che manca in una strepitosa carriera. Occhio anche alla Polonia e al Messico, più complicata l’eventuale qualificazione dell’Arabia Saudita.

Girone C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

22 novembre

Argentina-Arabia Saudita, ore 11 (Rai 2)

Messico-Polonia, ore 17 (Rai 2)

26 novembre

Polonia-Arabia Saudita, ore 14 (Rai 2)

Argentina-Messico, ore 20 (Rai 1)

30 novembre

Polonia-Argentina, ore 20 (Rai 1)

Arabia Saudita-Messico, ore 20 (Rai Sport)

Mondiali Qatar 2022, il programma del girone D

La Francia non può sbagliare. La squadra di Deschamps è la grade favorita nel raggruppamento D che vede la presenza anche di Danimarca, Tunisia e Australia, con i transalpini che devono stare attenti ad un girone che potrebbe presentare delle insidie inaspettate.

Girone D: Danimarca, Tunisia, Francia, Australia. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

22 novembre

Danimarca-Tunisia, ore 14 (Rai 2)

Francia-Australia, ore 20 (Rai 1)

26 novembre

Tunisia-Australia, ore 11 (Rai 2)

Francia-Danimarca, ore 17 (Rai 1)

30 novembre

Tunisia-Francia, ore 16 (Rai 1)

Australia-Danimarca, ore 16 (RaiSport)

Mondiali Qatar 2022, il programma del girone F

Grande attesa anche per scoprire le potenzialità del Belgio di Lukaku che nel giro F dovrà vedersela con Croazia, Marocco e Canada. Gruppo alla portata della squadra belga che negli ultimi anni è sempre partita con i favori del pronostico ma non è mai riuscita a colpire il bersaglio grosso.

Girone F: Marocco, Croazia, Belgio, Canada. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

23 novembre

Marocco-Croazia, ore 11 (Rai 2)

Belgio-Canada, ore 20 (Rai 1)

27 novembre

Belgio-Marocco, ore 14 (Rai 1)

Croazia-Canada, ore 17 (Rai 1)

1 dicembre

Croazia-Belgio, ore 16 (Rai 1)

Canada-Marocco, ore 16 (Rai Sport)

Mondiali Qatar 2022, il programma del girone G

Il gruppo G è quello che fa scendere una lacrima ai tifosi italiani vista la presenza della Svizzera che ha escluso gli azzurri di Mancini dalla manifestazione iridata. Si tratta del girone più complicato che vede la presenza di Brasile, ma anche di Serbia e Camerun. Tutte squadre che potrebbero fare strada nella manifestazione.

Girone C: Svizzera, Camerun, Brasile, Serbia. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

24 novembre

Svizzera-Camerun, ore 11 (Rai 2)

Brasile-Serbia, ore 20 (Rai 1)

28 novembre

Camerun-Serbia, ore 11 (Rai 2)

Brasile-Svizzera, ore 17 (Rai 1)

2 dicembre

Camerun-Brasile, ore 20 (Rai 1)

Serbia-Svizzera, ore 20 (RaiSport)

Mondiali Qatar 2022, il programma del girone H

Altro girone molto equilibrato è quello che vede la presenza di Portogallo, Uruguay, Corea del Sud e Ghana. Cristiano Ronaldo cerca riscatto con la maglia della nazionale dopo una stagione piuttosto grigia, l’Uruguay si presenta con un mix di giocatori esperti (forse arrivati a fine ciclo) e qualche giovane interessate, ma occhio anche a Corea del Sud e Ghana.

Girone H: Uruguay, Corea del Sud, Portogallo, Ghana. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

24 novembre

Uruguay-Corea del Sud, ore 14 (Rai 2)

Portogallo-Ghana, ore 17 (Rai 2)

28 novembre

Corea del Sud-Ghana, ore 14 (Rai 2)

Portogallo-Uruguay, ore 20 (Rai 1)

2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo, ore 16 (Rai 1)

Ghana-Uruguay, ore 16 (RaiSport)

Mondiali Qatar 22, programma e accoppiamenti delle fasi a eliminazione dirette

Alla fase ad eliminazione diretta si qualificano le prime due classificate di ogni girone con la formula che prevede che la prima del gruppo A incroci la seconda del gruppo B, e la prima del B la seconda dell’A e così via. Questo il programma completo con gli orari in Italia e dove sarà possibile vederle in tv.

Ottavi di finale

3 dicembre

1. Prima A-Seconda B, ore 16 (Rai 1)

2. Prima C-Seconda D, ore 20 (Rai 1)

4 dicembre

5. Prima B-Seconda A, ore 20 (Rai 1)

6. Prima D-Seconda C, ore 16 (Rai 1)

5 dicembre

3. Prima E-Seconda F, ore 16 (Rai 1)

4. Prima G-Seconda H, ore 20 (Rai 1)

6 dicembre

7. Prima F-Seconda E, ore 16 (Rai 1)

8. Prima H-Seconda G, ore 20 (Rai 1)

Quarti di finale

9 dicembre

A. Vincente Gara 1-Vincente Gara 2, ore 16 (Rai 1)

B. Vincente Gara 3-Vincenta Gara 4, ore 20 (Rai 1)

10 dicembre

C. Vincente Gara 5-Vincente Gara 6, ore 16 (Rai 1)

D. Vincente Gara 7-Vincente Gara 8, ore 20 (Rai 1)

Semifinali

13 dicembre

1. Vincente Gara A-Vincente Gara B, ore 20 (Rai 1)

2. Vincente Gara C-Vincente Gara D, ore 20 (Rai 1)

Finale Terzo-Quarto Posto

17 dicembre

Perdente gara 1-Perdente gara 2, ore 16 (Rai 1)

Finalissima

18 dicembre