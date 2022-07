Mondiali Il Cairo: sciabolatori e spadiste azzurre nei quarti delle gare a squadre

20-07-2022 16:00

Le squadre azzurre di sciabola maschile e spada femminile si sono qualificate per i quarti di finale dei Mondiali di scherma del Cairo e torneranno in pedana domani per l’assalto al podio. Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo nel turno dei 32 hanno debuttato superando per 45-24 l’Iran, ripetendosi nel tabellone da 16 con il successo su Hong Kong per 45-23. Per Samele e compagni l’avversario di domani sarà l’Egitto padrone di casa. Rossella Fiamingo, bronzo nella gara individuale, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola sono giunte ai quarti battendo prima l’Uzbekistan 45-22 e quindi la Romania 45-28, la loro prossima avversaria sarà la Svizzera.