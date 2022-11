21-11-2022 10:22

Oggi è il giorno dell’esordio dell’Inghilterra ai Mondiali. I vice Campioni d’Europa scenderanno in campo, alle 14:00, contro l’Iran. Tutti gli occhi saranno rivolti a Harry Kane, capitano della nazionale inglese, e sulla sua fascia al braccio.

Mondiali, tocca all’Inghilterra: Kane non molla la fascia One Love

E’ arrivato il giorno della “prima” dell’Inghilterra ai Mondiali in Qatar. Alle 14:00, al Khalifa International Stadium di Al Rayyan, la nazionale del Ct Gareth Southgate sfiderà l’Iran nella gara inaugurale del gruppo B.

Harry Kane, capitano della nazionale inglese, scenderà in campo con la fascia arcobaleno One Love (nonostante il divieto della Fifa). “Abbiamo chiarito come squadra, staff e organizzazione che vogliamo indossare la fascia. So che la FA sta parlando con la Fifa e sono sicuro che, prima della partita, prenderanno la loro decisione”, le parole del Ct inglese alla vigilia. Il rischio è che Harry Kane venga ammonito ma in tanti credono che verrà trovata una soluzione. Ciò che è sicuro è che Harry Kane scenderà in campo con la fascia One Love al braccio (e la stessa cosa farà Virgil van Dijk dell’Olanda).

L’Inghilterra non può sbagliare, totale fiducia a Kane

L’Inghilterra, ai Mondiali, non ha mai brillato. Fatta eccezione per il Mondiale vinto in casa (1966), solo grandi delusioni per la nazionale inglese nelle fasi finali della Coppa del Mondo. In Qatar non sono ammessi errori, proprio a partire dal primo match con l’Iran.

Harry Kane, a 29 anni, è maturo per guidare l’Inghilterra ad un grande Mondiale. Ad oggi, il centravanti del Tottenham di Antonio Conte ha segnato 51 gol (in 75 partite) con la nazionale. Dista solo due gol da Wayne Rooney, primatista assoluto nella classifica dei marcatori all time con la casacca dell’Inghilterra. L’obiettivo è superarlo in Qatar.

Kane, ora il Mondiale poi la difficile scelta per il futuro

Harry Kane ha un contratto garantito con il Tottenham sino al giugno del 2024 ma, al momento, non ha ancora deciso se rinnovarlo. La permanenza o meno di Antonio Conte sembra poter pesare molto sulla scelta che farà Harry Kane.

Tanti i club pronti a farsi avanti. Nel recente passato si era fatto avanti il Bayern Monaco, ora il Manchester United, scottato dalla vicenda Cristiano Ronaldo, potrebbe decidere di farsi avanti in maniera importante. Attenzione anche al Chelsea. Difficile pensare ad un futuro in Italia, visto il “peso economico” della trattativa.