Mondiali, Messi dribbla anche fuori dal campo: le favorite secondo lui

Manca un mese esatto al grande appuntamento della stagione calcistica, ovvero la prima edizione della Coppa del Mondo non in estate ma tra novembre e dicembre. Gli attesi e particolari Mondiali 2022 in Qatar stanno per arrivare e le favorite al successo finale sono diverse fra squadre europee e sudamericane, tranne come ben noto l’Italia.

La corsa verso il Qatar

La prossima manifestazione iridata potrebbe essere la grande occasione per il ritorno alla vittoria di una sudamericana, cioè Brasile o Argentina. Sono quattro Mondiali di fila che vince una squadra europea: Italia, Spagna, Germania e Francia. Ora a stagione in corso potrebbe andare in ogni modo.

Tra le favorite d’obbligo c’è di sicuro l’Argentina di Lionel Messi, conquistatrice un anno fa della Copa America per la prima volta dopo 28 anni. E adesso per il sette volte vincitore del Pallone d’Oro potrebbe essere il grande momento per la conquista della Coppa del Mondo.

I pronostici della Pulce

Il Qatar potrebbe portare Messi ancora di più in cima al mondo, ma il fuoriclasse non è molto d’accordo: “Per noi argentini è difficile rimanere sereni. Siamo sempre candidati alla vittoria ma il Mondiale è molto difficile – ha detto a TycSports -. Devono accadere tante cose per essere campioni”.

Nell’intervista Messi ha precisato: “Le favorite sono sempre le big come Germania, Brasile, Francia, Inghilterra e Spagna ma se devo sceglierne due, penso che Brasile e Francia siano le migliori – ha detto -. La Francia ha giocatori impressionanti come Mbappé e un’idea molto chiara di gioco”.

L’obiettivo è chiaro

Dietro queste parole di Messi, c’è di sicuro la voglia di nascondersi e mettere pressione alle altre squadre come la Francia campione del mondo in carica e il Brasile storico avversario. Ovvero le nazionali dei suoi compagni Kylian Mbappé e Neymar con la maglia del Paris Saint-Germain.

I tre stanno facendo faville insieme con il PSG primo in Ligue 1 e quasi qualificato agli ottavi di Champions League. Però adesso uno dei tre potrebbe tornare dal Qatar con la Coppa del Mondo. E Messi di sicuro non vuole che a festeggiare sia uno tra Mbappé e Neymar.