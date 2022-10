Mondiali, Milan: "Ganna? Pensavo fosse più stanco"

14-10-2022 22:43

Ai microfoni della Federciclismo, Milan è intervenuto dopo aver vinto l’argento nell’inseguimento: “Stavo bene, non ho cambiato neanche rapporto. Mi sentivo bene, sono partito con un buon ritmo. Sono stato lì con lui i primi cinque sei giri, ho fatto una buona partenza. A metà gara l’ho visto andar via, ha mantenuto un ritmo alto, ho cercato di inseguire un attimo, ma è andata così”.

“Ho fatto lo stesso tempo di stamattina, il mio personale. Un po’ sono deluso, non posso dire di no, volevo finire la stagione con una maglia iridata. Devo guardare il complesso, ho fatto il quartetto, sono contento. Ganna? Immaginavo fosse un po’ più stanco, non abbiamo parlato più di tanto, abbiamo pensato a recuperare tra una gara e l’altra”.