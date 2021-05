Mondiali ogni due anni? La FIFA ci pensa

Quante volte vi è capitato di pensare che giocare i Mondiali ogni quattro anni sia troppo poco? Ebbene, nel corso del 71° congresso della FIFA è stata lanciata la proposta di disputare i Mondiali ogni due anni invece che ogni quattro come adesso.

L’idea è stata lanciata dalla Federazione Saudita ed è stata messa a voto: approvata con il sostegno di 166 federazioni, mentre in 21 si sono astenute. Nulla è ancora definito ma nei prossimi mesi la FIFA studierà questa soluzione, valuterà i costi e i benefici, e poi deciderà se accettare la proposta.

Sulla questione non si è espresso con un giudizio finale il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che però pare aver lasciato le porte aperte a questa possibilità: “È un modo per promuovere il calcio. Dobbiamo studiare cosa possiamo fare per stimolare tutto il settore calcistico. Dobbiamo avere una mente aperta. Sappiamo cosa rappresenta la Coppa del Mondo”.

