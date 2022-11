29-11-2022 16:50

Si chiude la fase a Gironi con le terze partite del calendario. Tocca al Girone B quello che comprende Inghilterra, Galles, Usa e Iran

Situazione in classifica nel Girone B

In questo momento la classifica vede in testa Inghilterra con 4 punti, seguito dall’Iran a 3, Galles e Usa chiudono a 1 punto.

Partite in programma oggi per il Girone B

Oggi si giocano

Galles-Inghilterra

Iran-Usa

Quando si giocano le partite e dove vederle in tv

Entrambe le partite si giocano alle 20.00 in contemporanea, per evitare accordi tra le squadre e comportamenti poco sportivi. Iran-Usa viene trasmessa in diretta tv su Rai1, mentre Inghilterra-Galles è trasmessa in diretta su RaiSport1. Per vederle in streaming invece bisogna ricorrere alla piattaforma RaiPlay. Se volete seguirle live in forma scritta la migliore cronaca è sempre quella di Virgilio Sport

Chi passa tra Inghilterra, Iran, Usa e Galles

Potenzialmente possono qualificarsi tutte e quattro. Parte con i favori del pronostico l’Inghilterra che è la squadra nettamente più forte del girone, ha un grosso vantaggio in fatto di punti e di differenza reti visto che al primo match ha vinto 6-2 contro l’Iran. Difficilissimo perciò toglierle la qualificazione: anche perdesse con il Galles finirebbe a pari punti con una delle due ultime in classifica ma con tutti i gol che ha segnato al debutto è praticamente certa della qualificazione. Anche l’Iran è messo molto bene: gli basta un pareggio contro gli Usa per andare agli ottavi. Più difficile il percorso di Usa e Galles, ma non impossibile. Innanzi tutto devono vincere per superare l’Iran e/o agganciare l’Inghilterra. Probabile ci sia ricorso al conteggio delle reti, perché il rischio di parità in classifica qua è molto alto.

Ci sono possibilità che si finisca a pari punti?

Qui c’è il rischio che si arrivi a pari punti. La parità sarà a quota 4 e potrebbe riguardare anche 3 squadre contemporaneamente:

Se l’Inghilterra perde col Galles e gli Usa battono l’Iran: Inghilterra-Usa-Galles sarebbero a 4 punti. A quel punto bisognerà vedere la differenza reti e a scalare tutte le alternative Se l’Inghilterra perde col Galles e l’Iran pareggia con gli Usa: Inghilterra-Galles-Iran sarebbero a 4 punti. Si procede con la differenza reti etc

In questo momento l’Inghilterra è messa molto bene in differenza reti, per cui per rovinare tutto, dovrebbe perdere di brutto contro il Galles e anche gli Usa dovrebbero seppellire di gol l’Iran. Scenari piuttosto improbabili.

Qui tutte le regole per determinare la classifica finale

FAQ A che ora si gioca Inghilterra-Galles? Alle 20.00 A che ora si gioca Iran-Usa? Alle 20.00 diretta su Rai1

