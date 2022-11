29-11-2022 11:23

Con la terza partita si chiude la fase a Gironi dei Mondiali. Gli ultimi punti a disposizione possono potenzialmente scombussolare le classifiche, provocare promozioni o eliminazioni inattese. Tra le varie ipotesi non sono da scartare anche passaggi come seconda classificata che in certi casi potrebbe significare un tabellone a eliminazione diretta più favorevole (vedi gli abbinamenti possibili agli ottavi). Non si escludono pareggi sospetti, alcune squadre molto rilassate. In generale però con questo tipo di regole, diventa difficile pilotare i risultati, tenuto anche conto che le due partite dell’ultimo turno di ciascun girone si giocano in contemporanea.

Come si stabilisce chi passa agli ottavi

Queste sono le regole per stabilire l’ordine preciso delle squadre in ciascuna classifica.

maggiore numero di punti; migliore differenza reti; maggiore numero di reti segnate; maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); maggiore numero di punti fair play, secondo questa scala di punteggi: cartellino giallo: 1 punto; cartellino rosso indiretto (prodotto da una doppia ammonizione): 3 punti; cartellino rosso diretto: 4 punti; cartellino giallo sommato al cartellino rosso diretto: 5 punti. sorteggio effettuato dal comitato FIFA.

Per prima cosa ovviamente conta il numero di punti totalizzato: se non dovessero verificarsi ex aequo, il passaggio agli ottavi è automatico per le due squadre che hanno ottenuto più punti. Potrebbe esserci parità anche tra le prime due e stabilire chi sia prima o seconda potrebbe fare molta differenza per l’abbinamento degli ottavi. In questo caso per stabilire la graduatoria precisa si applicano le regole di cui sopra. Però l’applicazione più importante è sicuramente per stabilire chi rimarrà dentro e chi uscirà dai Mondiali.

Se più squadre arrivano a pari punti, la prima opzione è riordinare le squadre in base alla differenza reti complessiva. In caso di parità si procede al conteggio dei gol fatti in totale. Se anche i gol fatti fossero pari, si procede con l’esame degli scontri diretti, applicando la classifica avulsa nel caso di più squadre coinvolte. Se per caso anche gli scontri diretti fossero pari, si vede la differenza reti negli scontri diretti. In subordine si calcolano i gol segnati sempre negli scontri diretti. Queste tre opzioni dovrebbero dirimere le situazioni che coinvolgono più squadre. Se anche l’esame degli scontri diretti non dovesse sciogliere la parità assoluta, si procede con il fair play e quindi si attribuiscono dei punti a ciascun provvedimento disciplinare subito dalle varie squadre nel corso delle tre partite: si forma un classifica all’inverso, ossia chi ha totalizzato meno punti (quindi è stata più disciplinata), meglio si piazza in classifica. Se poi nemmeno con questo calcolo si riuscisse a sbloccare la situazione si ricorrerà al sorteggio: ipotesi che non si augura a nessuno.

La situazione nelle classifiche

GIRONE A

Classifica attuale: Olanda ed Ecuador 4, Senegal 3, Qatar 0

Di certo c’è solo che il Qatar è eliminato. Il rischio di parità qua è altissimo. Potrebbe esserci un ex aequo tra Olanda ed Ecuador (in caso di stesso risultato nelle rispettive partite) e allora dipenderà dai gol che segneranno nell’ultima partita, essendo Olanda ed Ecuador attualmente appaiate in tutto in classifica.

Potrebbe esserci parità anche tra Senegal ed Olanda nel caso in cui il Senegal pareggiasse e l’Olanda perdesse: anche in questo caso dipenderà in prima battuta dai risultati dell’ultimo match, ma in caso di parità passerebbe l’Olanda perché ha vinto lo scontro diretto.

GIRONE B

Classifica attuale: Inghilterra 4, Iran 3, Usa e Galles 1.

I casi di parità qua possono essere molteplici. Possono ritrovarsi in tre a quota 4 punti se il Galles batte l’Inghilterra e l’Iran pareggia con gli Usa, oppure se gli Usa battono l’Iran. Possono infine ritrovarsi appaiate in due al secondo posto Inghilterra e Galles se l’Iran batte gli Usa e il Galles batte gli inglesi. L’Inghilterra in virtù del 6-2 contro l’Iran parte ovviamente avvantaggiato: dovrebbe prendere una batosta epocale dal Galles per mettere in discussione la propria leadership in classifica. Insomma tutto dipenderà dai risultati delle ultime partite.

FAQ A parità di punti in classifica cosa conta di più? La differenza reti generale Esiste la possibilità di un sorteggio a parità di punti? Sì è l'ultima opzione Come si stila la classifica fair play? Attribuendo un valore ai vari provvedimenti disciplinari: cartellino giallo: 1 punto;

cartellino rosso indiretto (prodotto da una doppia ammonizione): 3 punti;

cartellino rosso diretto: 4 punti;

cartellino giallo sommato al cartellino rosso diretto: 5 punti.

VIRGILIO SPORT