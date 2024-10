Mondiali pista, il quartetto dell'inseguimento femminile vince il bronzo. Paternoster di legno, male Viviani

Arriva la prima medaglia per l'Italia nei Mondiali di Ballerup: è il bronzo del quartetto dell'inseguimento, che recrimina per l'occasione sprecata in semifinale con la Germania.

