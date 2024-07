Parigi 2024, l’annuncio di Elia Viviani: “Sarà la mia ultima Olimpiade”. Insieme a Ganna è caccia alla medaglia

Il corridore veronese annuncia sui social che quelle di Parigi 2024 saranno le sue ultime Olimpiadi e vuole chiudere con una medaglia dopo l’oro di Rio e il bronzo di Tokyo

L’ultima e forse proprio per questo la più importante. Elia Viviani annuncia sui social che a Parigi 2024 disputerà la sua ultima Olimpiade e per questo motivo la voglia di provare a centrare una medaglia è ancora più forte. Un annuncio per certi versi anche atteso per un atleta che da anni è una punta di diamante dello sport italiano.

Elia Viviani: l’annuncio sui social

Elia Viviani ha deciso di annunciare sui social, direttamente ai propri tifosi la notizia più importante: “Parigi sarà la mia ultima Olimpiade, la mia quarta, e tutti voi sapete quanto importante sia per me, sono felice e orgoglioso di rappresentare ancora una volta l’Italia e lo farò dando tutto come ho sempre fatto. Voglio chiudere un cerchio, quello Olimpico, nel migliore dei modi”.

Viviani: l’impegno in pista e su strada

Per le Olimpiadi di Parigi Elia Viviani ha deciso di non risparmiarmi e rappresenterà i colori italiani sia nel ciclismo su pista che nella prova in strada. La pista è quella che nel corso della sua carriera gli ha dato le maggiori soddisfazioni con Rio 2016 che rappresenta probabilmente il culmine della sua carriera. All’Olimpiade che si disputa nella capitale in Brasile conquista la medaglia d’oro riuscendo a spuntarla grazie a una fantastica prova nella corsa a punti e sale sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle una leggenda come Mark Cavendish e Lasse Norman Hansen.

Nel 2021 torna alle Olimpiadi e stavolta ha anche l’onere e l’onore di essere il portabandiera azzurro. La specialità è sempre l’omnium ma dopo la prima giornata di gara le sue possibilità di podio sembrano decisamente remoto, ma Elia non è uno che si arrende e nella seconda giornata di gare riesce a scalare la classifica e a conquistare la medaglia di bronzo.

Viviani e Ganna: le due stelle del ciclismo

Un altro corridore molto atteso in vista di Parigi 2024 è senza dubbio Filippo Ganna. Così come per Viviani, anche l’azzurro sarà protagonista del doppio impegno pista-strada. La gara a cronometro sembra disegnata proprio per le caratteristiche dell’azzurro che va considerato come uno dei grandi favoriti così come lo sono gli azzurri dell’inseguimento a squadre maschile (Consonni, Lamon e Milan) che devono difendere lo straordinario oro conquistato a Tokyo.