Dopo il successo all’esordio contro il Ghana, il Portogallo supera anche l’Uruguay e si prende gli ottavi, scongiurando così il Brasile agli ottavi. Nazionale verdeoro che, a questo punto, spera di trovare sul suo cammino la Celeste di Diego Alonso, chiamata a vincere contro il Ghana nell’ultima giornata del Gruppo H. Eroe di serata, Bruno Fernandes, che sigla la doppietta vincente e si vede negare il tris dal palo.

Portogallo-Uruguay, Bruno Fernandes stende la Celeste

Nel primo tempo, il Portogallo tiene il controllo sul match per larghissimi tratti, ma non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso. Intorno alla mezz’ora sale, così, in cattedra la Celeste, con la giocata sontuosa dell’ex Juventus, Rodrigo Bentancur, che si prende la sfera a centrocampo, arriva al limite, lascia sul posto l’intera retroguardia lusitana e si presenta a tu per tu con Diogo Costa. L’estremo difensore del Porto chiude lo specchio con un grandissimo intervento in uscita e salva il risultato.

A inizio ripresa, c’è tempo anche per un’invasione di campo con tanto di bandiera arcobaleno. Poi, l’arcobaleno lo disegna Bruno Fernandes ed è vincente, anche grazie al tentativo di incornata di Cristiano Ronaldo, che tenta di accreditarsi il gol. Nella parte centrale del tempo, l’Uruguay ci prova e va vicino al pareggio a più riprese. Poi, però, il Var richiama al monitor l’arbitro iraniano Alireza Faghani per un tocco mano di Gimenez in area di rigore. Sul dischetto va Bruno Fernandes, che non sbaglia, si regala la doppietta personale e lascia il Brasile alle avversarie. Nel finale, per il centrocampista dello United, arriva anche un palo che gli nega il tris personale.

Portogallo-Uruguay, altro favore del Var ai lusitani

Il rigore concesso al Portogallo fa letteralmente infuriare i tifosi sul web. Dopo il “rigorino” nella gara contro il Ghana, i lusitani ricevono un secondo “aiutino” in questo Mondiale con il rigore molto dubbio concesso dal direttore di gara Alireza Faghani, mal assistito dal Var sul tocco totalmente involontario di Gimenez con il braccio in area sulla percussione di Bruno Fernandes. Sui social qualcuno scrive: “Il VAR venduto al Portogallo” e ancora: “Un rigore vergognoso pensate se fosse stata una finale! davvero da squalificare per mesi l arbitro…”, “L’unico motivo valido per dare questo rigore al Portogallo è che avevo messo 1 al Fantamondiale”.

Portogallo-Uruguay, Adani sempre star del web

A monopolizzare l’attenzione dei social è, ancora una volta, il commento Rai affidato a Stefano Bizzotto e Lele Adani con il secondo oggetto di particolari attenzioni, dopo lo show offerto in Argentina-Messico al gol di Lionel Messi. I commenti schizzano sull’occasione mancata da Bentancur nel primo tempo. Qualcuno scrive: “Bentancur giocata alla Juan Roman Riquelme mi sono sanguinate le orecchie”, “Se Bentancur la metteva così era la fine per Bizzotto“, “Bizzotto era già intimorito per la inevitabile esultanza di Adani sull’occasione per Bentancur. Ti è andata bene, Stefano. Per ora”.

In linea generale, il commento più pacato del solito Adani trova pareri favorevoli. “Adani stasera mi sta piacendo“, scrive qualcuno e ancora: “Comunque Bizzotto e Adani, battute a parte, funzionano”. Non manca chi scherza: “Voglio anche io le goccine che ha preso Adani!!”, e chi chiede: “Ma cosa ha preso Adani stasera che è così tranquillo?”, “Adani oggettivamente sotto Xanax“, “Adani è in modalità prete”. Un altro tifoso, invece, sottolinea: “La Rai sbaglia 6/7 volte a partita i nomi/cognome dei giocatori ma voi preferite soffermarvi su Adani che fa un’ottima telecronaca“.