02-12-2022 13:49

Le immagini della disperazione e dell’amarezza di Romelu Lukaku hanno rubato la scena mercoledì sera, dopo l’eliminazione del Belgio dai Mondiali. L’attaccante belga, in lacrime per le due occasioni sbagliate contro la Croazia, ha tirato un pugno alla panchina per sfogare la sua rabbia al termine del match.

Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia ed ex nazionale croato, su Instagram si è scatenato deridendo l’attaccante dell’Inter per gli errori che hanno graziato la Nazionale a scacchi, permettendole di qualificarsi per gli ottavi: “Andiamo Lukaku! Dobbiamo ospitarlo un mese a Spalato! Andiamo!”.