17-11-2022 15:38

Tutto pronto per il Mondiale in Qatar e pronta è anche la punta di diamante del Brasile Neymar. L’attaccante verdeoro ha rilasciato un’intervista a “The Telegraph”: “Il Mondiale è sempre pieno di sorprese con squadre che spuntano dal nulla e che invece fanno grandi cose, nonostante questo penso che Argentina, Spagna, Germania e Francia abbiano, insieme al Brasile, le carte in regola per arrivare in finale, e anche l’Inghilterra, adoro Harry Kane e Jadon Sancho (che però non è stato convocato)”.

“Giocare con Messi e Mbappè è un grande piacere ed ovviamente ti dà più possibilità di vincere perché sono dei grandi, Kylian continua a crescere, Leo è stato a lungo il più forte al mondo, ogni volta che lo sento gli dico scherzando che lo aspetto in finale mondiale per batterlo”.