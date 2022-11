20-11-2022 19:10

Occhi puntati su Qatar ed Ecuador. Il Mondiale 2022 apre finalmente i battenti, per un momento si mettono da parte tutte le polemiche relative a quanto successo nei palazzi della Fifa e si pensa finalmente al calcio. L’Italia ha fallito per la seconda volta la qualificazione ma nel giorno d’apertura c’è un po’ di tricolore con la presenza dell’arbitro Orsato.

Qatar-Ecuador: Orsato dirige una gara complicata

La gara inaugurale dei Mondiali non è di certo semplice per l’arbitro italiano Orsato. Dirigere i padroni di casa e dare il via alla manifestazione iridata porta anche tanta pressione ma l’esperienza del fischietto italiano viene subito alla ribalta. Il match non è di quelli semplicissimi da arbitrare ma Orsato prende le decisioni migliori, controllando con polso il match e senza lasciarsi influenzare dal fatto di arbitrare i padroni di casa.

Qatar-Ecuador: Orsato finisce nel mirino del web

Ma quando ci sono gli arbitri di mezzo c’è sempre il modo di veder nascere una polemica. Nel primo tempo Orsato aspetta l’evolversi di un’azione dell’Ecuador prima di concedere il calcio di rigore alla formazione sudamericana. Una decisione corretta ma che va in contraddizione da quanto lo stesso arbitro aveva fatto in un match di serie A che aveva visto protagoniste Roma e Juventus.

Il web non dimentica quell’episodio come fa capire Alessandro: “Solo gli stolti non cambiano mai idea. Bravo Orsato. Meglio tardi che mai. Sarebbe stato meglio prima ma va bene così”. Anche Pasquino tira in ballo quell’episodio: “Ha fatto il contrario di quanto fece quella partita”. Mentre Marco commenta: “Evidentemente negli ultimi anni Orsato deve aver imparato meglio il regolamento”.

Qatar-Ecuador: gol annullato grazie alla nuova tecnologia

I Mondiali sono anche l’occasione per sperimentare come sta succedendo in questa occasione. E per il momento gli esperimenti sembrano pagare, dopo qualche minuto di gioco Orsato ha infatti annullato un gol segnato dall’Ecuador grazie all’aiuto fornito dal fuorigioco semiautomatico.