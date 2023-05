Mondiali Taekwondo: esclusi Khramtsov e Larin per sostegno a Putin

Presenza di russi e bielorussi possibile a condizione di una non adesione alla politica russa

23-05-2023 15:30

Maksim Khramtsov e Vladislav Larin non parteciperanno ai prossimi Mondiali di taekwondo, in programma dal 29 maggio al 4 giugno a Baku (Azerbaigian). A deciderlo la World Taekwondo. I due campioni olimpici, rispettivamente nelle categorie sotto gli 80 kg e +80 kg, sono stati esclusi dall’appuntamento mondiale a causa del loro sostegno all’invasione di Putin dell’Ucraina. Invece è stata accolta la partecipazione di 14 atleti con passaporto russo e 9 con passaporto bielorusso come neutrali individuali. Questi si sono dichiarati non favorevoli all’invasione della guerra in Ucraina.

La politica della federazione mondiale di Taekwondo non è stata però condivisa dall’Ucraina, che quindi ha preferito ritirarsi.