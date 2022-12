20-12-2022 19:16

La Bobo Tv è stata protagonista dei Mondiali sulla Rai e non sono mancate le polemiche, specialmente dopo la finale tra Argentina e Francia. Questa volta, i telespettatori non si sono lamentati della telecronaca di Adani (anche perché non è toccata all’ex difensore) o di alcune considerazioni fuori luogo di Antonio Cassano, ma di tutt’altro.

Mondiali, il disastro della BoboTv

Come infatti hanno notato diversi telespettatori, la Bobo Tv con protagonista Vieri, Cassano, Adani e Ventola ha registrato l’ultima puntata prima della finale tra Argentina e Francia. A tradire i quattro opinionisti è stato il sole, poiché l’ultimo atto dei Mondiali in Qatar si è svolto la sera. Non sono mancate le polemiche e le prese in giro sul web, così come non poteva mancare il Tapiro dell’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli.

Tapiro a Vieri: il comunicato di “Striscia la Notizia”

Questo il comunicato di Striscia La Notizia:

“È da tempo che Christian Vieri chiede a Valerio Staffelli di tornare da lui per riprendersi il Tapiro d’oro ricevuto il 23 novembre scorso, dopo il presunto flop della Bobo Tv su Raiuno, i cui ascolti sarebbero migliorati. E stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), l’inviato del tg satirico lo accontenta. Ma il Tapiro lo lascia a Vieri.

Nel post-partita della finale Mondiale tra Francia e Argentina, infatti, la Bobo Tv si è collegata con lo studio centrale per commentare il risultato. Peccato che ad alcuni non sia sfuggito che Vieri e compagni fossero al sole, mentre in diretta era già sera”.

L’ammissione di Vieri

Questa l’ammissione di un Vieri abbastanza infastidito: “È vero, per problemi tecnici abbiamo dovuto registrare il contributo prima della partita. Esiste anche il video che avrebbero trasmesso in caso di vittoria della Francia, li abbiamo dovuti realizzare entrambi la mattina. È stata comunque una grande emozione, la finale più bella della storia delle finali”.

Sicuramente è stata la finale più bella della storia dei Mondiali, chi invece ha fatto una pessima figura è stata la Bobo Tv. Anche perché sarebbe stata tutt’altra cosa una reazione spontanea post match, specialmente dopo il trionfo di Messi, “venerato” da Cassano e Adani. Stasera, a “Striscia la Notizia”, ci sarà il servizio completo del Tapiro consegnato a Vieri e ai compagni, come sempre meritato.