Mondiali, Tortu vola in semifinale nei 200

19-07-2022 08:46

Dopo le delusioni di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ai Mondiali di atletica ad Eugene c’è anche un’Italia che sorride. Il volto è quello di Filippo Tortu, che ha iniziato con il piede giusto la nuova avventura professionale sui 200 metri. Il brianzolo, oro nella staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo, ha vinto la propria batteria in 20″18, ad appena sette centesimi dal personale.

Un tempo che vale l’ingresso in semifinale con il nono tempo complessivo. Pensare ad un posto sul podio sembra utopia, ma l’ingresso in finale varrebbe comunque tanto per Filippo, pochi mesi dopo il cambio di specialità, e per l’Italia, che nella storia dei Mondiali ha portato un duecentista in finale solo due volte, Pietro Mennea ad Helsinki 1983 e Pierfrancesco Pavoni a Roma 1987.

Senza dimenticare l’iniezione di fiducia che Filippo potrebbe ottenere in vista di una staffetta che, senza Jacobs, sarà costretta a ridimensionare le proprie ambizioni, ma nella quale Tortu sarà più responsabilizzato e in vista degli Europei di agosto a Monaco di Baviera, vero obiettivo della stagione di Filippo, che a Eugene tra gli atleti del vecchio continente ha fatto peggio solo del britannico Nathanel Mitchell-Blake (5° con 20″11).

“Ho avuto buone sensazioni, credo sia stato il mio miglior 200 di sempre, farlo al Mondiale ha il suo bel valore – il commento di Tortu a fine gara – Ho corso in modo lineare, gestendo lo sforzo e ho ancora qualche margine di miglioramento”.

Il miglior tempo è dello statunitense Lyles (19″98) davanti al dominicano Alexander Ogando (20″01)) e a Knighton (stesso tempo).

Eliminato invece Fausto Desalu, quarto nella propria batteria con 20″63, 30° tempo totale.