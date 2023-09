Mondiali U.17 in Indonesia a casa Thohir, sorteggiati i gironi: Argentina e Messico favoriti

Alla presenza di Appiah e Julio Cesar sono stati formati i 6 gruppi, manca la Nigeria che vanta 5 titoli. La finale il 2 dicembre a Surakarta

Sono stati sorteggiati a Zurigo i gironi della fase finale del Mondiale Under 17 che si terrà dal 10 novembre al 2 dicembre in Indonesia, come fortemente voluto dal presidente della Federcalcio indonesiana, l’ex patron dell’Inter Erick Thohir. La manifestazione inizialmente avrebbe dovuto svolgersi in Perù ma problemi col governo locale hanno indotto a spostare la sede e ad assegnarla all’Indonesia. La cerimonia ha avuto come guest star il ghanese Stephen Appiah (campione del mondo 1995) e il brasiliano Júlio César (secondo classificato nello stesso anno).

Mondiali Under 17, non ci sarà l’Italia

Sarà assente l’Italia, che non è riuscita a qualificarsi, arrivando terza nel girone eliminatorio degli Europei di categoria che valeva anche come pre-Mondiale. Le 24 nazioni qualificate sono state sorteggiate in sei gironi da quattro. Le squadre sono state divise in quattro fasce e una squadra da ciascuna fascia è stata inserita in ciascun girone.

Mondiali Under 17, il regolamento

Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi, insieme alle quattro migliori terze classificate. Successivamente si svolgeranno gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali, lo spareggio per il terzo posto e la finale.

Mondiali Under 17, manca la plurivincitrice Nigeria

Tra i grandi assenti anche grandi assenti anche la Nigeria, che detiene il record di vittorie nella storia del torneo di categoria con cinque titoli in 18 edizioni. Tra le favorite i campioni in carica del Brasile, il Messico e l’Argentina, che è stata inserita però nel girone col temibile Giappone. Tra le stelline dell’albiceleste spiccano Echeverri (River Plate), Gianluca Prestianni (Velez), Santiago López (Indipendente), Franco Mastantuono (River Plate) o Agostino Ruberto (River Plate).

Mondiali Under 17, gli stadi della manifestazione

I quattro stadi assegnati alla competizione sono l’Internacional di Jacarta con una capienza di 82.000 spettatori, lo stadio Gelora Bung Tomo di Surabaya (capienza di 45.000), il Jalak Harupat di Bandung (capienza di 30.000) e il Manahan di Surakarta (capienza di 20.000), dove si disputeranno le semifinali e la finale.

Mondiali Under 17, i sei gironi

Gruppo A

Indonesia Ecuador Panama Marocco

Gruppo B

Spagna Canada Mali Uzbekistan

Gruppo C

Brasile Iran Nuova Caledonia Inghilterra

Gruppo D

Giappone Polonia Argentina Senegal

Gruppo E

Francia Burkina Faso Corea del Sud Stati Uniti d’America

Gruppo F