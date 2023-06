Mondiali Under 20: Italia-Corea del Sud, sale l'attesa per gli Azzurrini. E cambia il canale tv

Si passa da Rai Sport a Rai Due a testimonianza dello straordinario percorso della band di Carmine Nunziata, giunto alle semifinali

08-06-2023 11:35

L’entusiasmante cammino dell’Italia Under 20 nel Mondiale di categoria in Argentina prosegue questa sera – alle 23 ore italiane – con la semifinale contro la Corea del Sud all’Estadio Unico Diego Armando Maradona sotto la direzione dell’arbitro locale Yael Falcón Pérez. Match che verrà anticipato dall’altro match di final four, ovvero Israele e Uruguay. I sudcoreani, timonati dal selezionatore Eun-Jung Kim e già finalisti nell’ultima edizione, si sono qualificati da secondi in classifica del gruppo F grazie al successo sulla favorita Francia (eliminata proprio ai gironi) e i pareggi contro Honduras e Gambia. Dopodiché, agli ottavi, liquidate Ecuador (3-2) e Nigeria (1-0 ai tempi supplementari), unico avversario ad avere avuto (nel girone) ragione Di Desplanches e compagni.

Una squadra che fa del collettivo il suo vero punto di forza. Così come gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che se però possono vantare di avere il capocannoniere, fin qui, della competizione (Cesare Casadei on 6 centri), gli asiatici vanno a segno un po’ con tutti i componenti della rosa, tanto che i primi marcatori in classifica – Young-Jun Lee e Seok-Hyun Choi – sono a quota 2 realizzazioni. Italia, che dopo essere anch’essa passata attraverso il secondo posto del girone con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana, ha quindi eliminato l’Inghilterra (2-1 agli ottavi) e la Colombia ai quarti per 3-1. Appuntamento, come detto, questa sera alle 23: il canale cambia, da Rai Sport si passa invece a Rai 2, a testimonianza dello straordinario percorso fin qui dagli Azzurrini.