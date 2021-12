Mondiali vasca corta, Alessandro Miressi oro stupendo nei 100 metri SL

21-12-2021 16:11

Impresa straordinaria di Alessandro Miressi nella piscina dell’Etihad Arena di Abu Dhabi, che conquista la medaglia d’oro nei 100 metri stile libero ai Mondiali di nuoti in vasca corta. Un oro cercato, inseguito a lungo e sfuggito anche ai più grandi del nuoto italiano, ma non al 23enne piemontese di Moncalieri.

Si era presentato alla fine da favorito numero 1 visto il tempo col quale partiva (45.58). Questa è stata solo la conferma del talento di un ragazzo che ormai è un campione, la sublimazione di una crescita finalmente conclusa. E dire che non è di certo stato aiutato dagli avversari, oggi davvero pericolosi e che lo hanno messo in serissima difficoltà soprattutto dopo le prime due vasche.

L’americano Ryan Held e il canadese Joshua Liendo Edwards hanno volato nei primi 50 metri, conclusi rispettivamente col tempo di 21.36 e 21.65. L’azzurro era a 21.91 ma nella terza vasca ha letteralmente volato. La gara si è conclusa col tempone di 45.57 a precedere Held (45.63) e Liendo Edwards (45.82), e si tratta del nuovo record italiano.

Per la nostra rappresentativa si tratta del quarto oro in questa rassegna e del quattordicesimo podio in totale.

