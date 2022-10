Mondiali volley femminile: oggi Italia-Giappone

05-10-2022 10:28

Parole d’ordine riscatto per le azzurre del Italvolley dopo il ko di ieri subito per mano del Brasile.

Le ragazze di coach Mazzanti oggi pomeriggio affronteranno, alle ore 14.15, il Giappone in un big match che promette spettacolo. Le Campionesse d’Europa devono obbligatoriamente rialzarsi dopo la sconfitta di ieri, mentre le avversarie vogliono consolidare il primato, avendo battuto il Belgio.

In questo secondo incontro della seconda fase a gironi dei Mondiali 2022 di volley femminile, servirebbe una vitotria per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale.

Le ultime sulla formazione: mister Mazzanti si aggrapperà all’opposto Paola Egonu, che sarà inevitabilmente chiamata a fare la differenza a suon di bordate e a contenere il numero di errori rispetto a quelli commessi nella partita di ieri. Diagonale confermata formata dalla palleggiatrice Alessia Orro, che sarà chiamata a sfruttare al meglio le due schiacciatrici: ballottaggio tra Caterina Bosetti, Elena Pietrini e Miriam Sylla per i due posti a disposizione. I muri di Anna Danesi saranno un’arma in più per la nostra Nazionale, la centrale sarà affiancata in reparto da Cristina Chirichella. Il libero Monica De Gennaro dovrà fare da diga con i suoi proverbiali recuperi.

Le nostre avversarie invece hanno molte e varie risorse all’interno della loro rosa. Nel match di ieri ad esempio, le nipponiche hanno battuto il Belgio con quattro schiacciatrici in campo: Mayu Ishikawa, Kotona Hayashi, Airi Miyabe e Sarina Koga. Nanami Seki sarà la palleggiatice, mentre Mami Uchiseto il libero.

ITALIA-GIAPPONE, PROBABILI FORMAZIONI E SESTETTI TITOLARI

ITALIA: Orro-Egonu, Bosetti/Pietrini/Sylla, Danesi-Chirichella, De Gennaro.

GIAPPONE: Seki-Ishikawa, Inoue-Hayashi, Yamada-Yokota, Uchiseto.

L’inizio del secondo match della seconda fase dei mondiali è previsto per le ore 14.15 italiane.