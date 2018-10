Mondiali volley, finale Italia-Serbia. La diretta live

RICARICA LA PAGINA

ITALIA-SERBIA risultato parziale 1-0 (25-21, 5-4 )

II SET

Muro serbo sulla Chirichella poi la Boskovic chiude a rete, azzurre a -1

Mihajlovic batte fuori poi mani fuori della Boskovic, +1 azzurro

Pallonetto della Mihajlovic, la moviola non sorride alle azzurre ed è 4-3. Senza paura!

Stratosferico servizio di Paola Egonu, ace

Ancora diagonale di Mihajlovic, poi diagonale di Egonu. Terzo punto Italia

Mihajlovic punisce poi bel primo tempo Danesi, 1-1

Primo set combattuto. Le serbe provano a mettere in difficoltà le azzurre che però si impongono per 25-21 grazie ad una immensa Miriam Sylla. Avanti così!

La Sylla chiude il primo set con una traiettoria davvero incredibile, si chiude il primo set sul 25-21! AZZURRE INFINITE!

Ognjenovic a segno, primo set point a vuoto

Parallela da Oscar della Sylla poi lungo attacco della Busa, 24-19. Non molliamo!

Veljkovic chiude a rete con il primo tempo, Mazzanti opta per il time-out

Primo tempo della Veljkovic, attentissima fino ad ora. Attenzione azzurre!

Disattenzione della Sylla poi mani fuori della Egonu

Attacco PERFETTO della Egonu e grandissima battuta della Cambi, time-out serbo sul 21-16!

Mani fuori anche della Mihajlovic e poi anche della Bosetti. Cambio tattico: entra la Cambi per la battuta

Murata la pipe della Sylla poi mani fuori della Egonu, 19-15

Gran primo tempo della Veljkovic prima del pipe stellare della Egonu, brava Paola!

La Boskovic ci punisce ancora, poi il primo tempo della Chirichella, azzurre a +4

Doppia Boskovic, secondo time-out tecnico sul 16-12

Bordata clamorosa dalla Egonu, time-out serbo sul +4 azzurro

La Boskovic fa punto al secondo tentativo poi attacco di Lucia Bosetti, 14-11

Parallela incredibile di Egonu, 13-10 Italia

Fast di Rasic poi grandissimo muro della Bosetti, +3 azzurro. Avanti cosi!

Brutta battuta di Veljkovic e poi ace della Sylla, 11-8

Gran battuta Veljkovic e poi Mihajlovic sfonda il contrattacco, +1 azzurro

Attacco difficile della Egonu che poi manda in rete la battuta, Serbia a -3

Rete sulla battuta della Danesi, 8-5

Primo time-out tecnico

Pallonetto di Sylla fuori poi primo tempo della Danesi, azzurre che rimangono a +4

Fuori la battuta di Rasic e contrattacco in parallela di Sylla, Italia a +4

Muro Danesi su Rasic, che poi manda fuori il primo tempo, 5-2 azzurro

Dopo il contrattacco di Egonu uscito, c’è il muro di Busa, 2-2

Invasione serba, 2-0 Italia

Inizia la partita, batte la Serbia

Squadre in campo, a brevissimo si inizia. Italiane emozionatissime, forza e coraggio!

Serbe con Ognjenovic palleggiatrice, Boskovic opposta, Mihajlovic-Busa schiacciatrici, Veljkovic-Rasic centrali, Popovic libero

Ecco il sestetto titolare dell’Italia: Malinov in palleggio, Egonu opposta, Sylla-Bosetti schiacciatrici, Chirichella-Danesi centrali, De Gennaro libero.

E’ il momento degli inni nazionali, a breve inizierà la Finale dei Mondiali di volley femminile. Forza azzurre!

Prepartita

La squadra allenata da Zoran Terzic è forte e solida, nelle Olimpiadi di Rio del 2016 ha conquistato la medaglia d’argento, capitolando in finale contro la Cina. Nel 2017 invece le serbe sono salite sul tetto d’Europa superando l’Olanda.

Il timoniere della formazione azzurra dopo la semifinale con la Cina ha dichiarato: “Ho pensato, devo preparare la Serbia. Non sono nemmeno uscito dalla partita. Sono felice di essere in questa situazione perché penso che il sogno sia ancora più avanti. Mi aspettavo una partita così. Le ragazze sono state bravissime a rimanere in partita e si sono organizzate fra di loro a livello tattico per limitarle”.

Le ragazze di Davide Mazzanti tornano a giocare una finale dopo 16 anni dalla storica Berlino. Per le serbe, Campionesse d’Europa, è invece la prima volta.

Nella finale per il terzo posto la Cina ha superato agevolmente l’Olanda per 3-0 (25-22, 25-18, 25-14), conquistando la medaglia di bronzo.

Proprio la Egonu nella semifinale di ieri contro la Cina ha messo a segno ben 45 punti, record da quando ci sono le rilevazioni statistiche. E’ anche record dei Mondiali, precedentemente il primato apparteneva alla kazaka Yelena Pavlova con 40 punti in un USA-Kazakistan 3-2 del 2006.

Match nel match: la fortissima Paola Egonu dovrà confrontarsi con l’opposta serba Tijana Boskovic, vera stella della formazione avversaria. La serba ha più esperienza ma l’azzurra sta attraversando un momento di forma strepitoso.

Benvenuti alla diretta live di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley, che si disputerà a Yokohama (Giappone). Percorso fantastico delle azzurre che nelle prime dieci gare hanno sempre vinto, cadendo solo con la Serbia quando ormai la qualificazione per le final four era al sicuro.

La Nazionale italiana di volley a un passo dal tetto del mondo. Italia-Serbia è la finale a sorpresa dei campionati mondiali di pallavolo in corso di svolgimento in Giappone. Le Azzurre hanno piegato, al termine di una partita a tratti epica, la fortissima Cina campione olimpica (la cronaca di Italia-Cina 3-2). Tutta Italia ha sospinto il sestetto guidato da Davide Mazzanti nelle ultime palpitanti fasi della partita con le cinesi. E tutti hanno ormai imparato a memoria le 6 (più una) ragazze che stanno regalando un sogno incredibile allo sport italiano. La formazione sarà composta quasi sicuramente da: Ofelia Malinov in cabina di regia, Cristina Chirichella e Anna Danesi al centro, Miriam Sylla e Lucia Bosetti esterne e la travolgente Paola Egonu a fare l’opposto; senza contare il jolly Monica De Gennaro e le altre ragazze compongono la squadra di Mazzanti.

Orario di Italia-Serbia: la partita si gioca a partire dalle 12.40. Non sarà però una passeggiata quella che vede opposte le Azzurre alla Serbia. Di fronte infatti ci sarà l’unica squadra capace di sconfiggere l’Italia nel lungo torneo iridato. Le Serbe infatti hanno sconfitto l’Italia 3-1 nell’ultima partita della fase precedente le semifinali, quando per la verità l’Italia era già consapevole della qualificazione e ha fatto rifiatare per larghi tratti il sestetto titolare. Le Serbe però sono una squadra fortissima, che ha sconfitto in semifinale anche l’Olanda. Occhi puntati sulle tante fuoriclasse della squadra balcanica: la regista Ognjenovic, i martelli Boskovic e Mahajlovic e il muro della Radic e della Veljkovic.

Servirà la migliore Italia, capace di lottare su ogni pallone come successo contro la Cina. Servirà soprattutto che le ragazze mantengano la concentrazione dopo una cavalcata così esaltante.

VIRGILIO SPORT | 20-10-2018 11:30