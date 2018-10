Mondiali volley, semifinale Italia-Cina. La diretta live

RICARICA LA PAGINA

ITALIA-CINA risultato parziale 1-0 (25-18, 14-15)

II SET

Punto sofferto delle Azzurre dopo una battaglia, l’Italia sempre a -1

Bosetti, gran muro! Ritorna sotto l’Italia

L’Italia si aggrappa alla Egonu, due punti chiave e le cinesi non scappano, 12-14

Stiamo subendo un po’ troppo, 13-10 Cina e Mazzanti chiama il time out

Cinesi avanti 12-10, la Sylla in difficoltà con il muro cinese, in particolare la Gong

Un pasticcio delle cinesi vale il 10-10. Set molto equilibrato

Grande diagonale della Egonu, parità, 9-9

La Li spedisce la battuta fuori di un soffio, 9-8 per la Cina

Sbaglia la Egonu, si va al time out con le Azzurre sotto di un punto

Parallela devastante della Egonu, poi il muro della Danesi: 7-7!

Primo momento di difficoltà dell’Italia, murata la Bosetti, 7-5 per la Cina

Ottima fast di Chirichella, che però poi spedisce la battuta a rete: 5-5

Termina fuori questa volta la parallela della Egonu, 4-4

Controsorpasso Italia con due ottimi punti della Egonu: 3-2

La Cina sembra aver ritrovato la fiducia, 2-1 per le cinesi dopo i primi scambi

Le Azzurre conducono il match per 1-0 dopo un primo set praticamente dominato. Ora è importante non perdere la concentrazione, avanti così!

CHIRICHELLA! 25-18 Italia e il primo set è nostro!

SYLLA! Ventiquattresimo punto, match point azzurro

Ace di Li, la Cina sale a 17. Ragazze tranquille! Chiamato il time out dopo tre punti consecutivi cinesi

Grande giocata di Gong, la Cina recupera due punti sulle Azzurre, ora avanti di 7 punti

Ace della Bosetti! 23 punti per l’Italia

Sì! Ancora un grande muro dell’Italia! Punto numero 22!

Bordata della Danesi, rintuzzate subito le cinesi, 21-14

Cinesi in difficoltà in ricezione: 20-13 Italia

Anna Danesi! Che primo tempo! Diciannovesimo punto azzurro

Bel diagonale di Lucia Bosetti, Italia sempre a +5

Al time out Italia avanti di cinque punti

BAM! Che potenza della Egonu, schiacciata indifendibile e sedicesimo punto azzurro

Gran diagonale della Sylla, 15-10 per l’Italia, concentratissima

La Danesi trova il punto: l’Italia tiene a distanza le cinesi, 13-7

La Sylla risponde presente! 12-6 Italia

ACE della Bosetti, 11-6 per le nostre

Che scambio! La Egonu conquista il decimo punto dopo tante difese

Zhung sbaglia la schiacciata, 9-5 Italia

Grandissima Egonu! 8-5 Italia, primo time out

Azzurre spavalde, conquistano il settimo punto con la Bosetti

Controsorpasso Cina, 5-4 per le nostre avversarie, la Zhu fa paura

Primo break Italia! 4-2 con una splendida schiacciata della Egonu!

E’ della Egonu il primo punto azzurro

Primo punto per la Cina, bene il muro cinese

Inizia il match, batte la Cina con Zhang

Sta iniziando la partita, forza Azzurre!

Le Azzurre cantano a squarciagola l’inno di Mameli

E’ il momento degli inni nazionali

Ecco il sestetto dell’Italia. Malinov in palleggio, Egonu opposta, Bosetti e Sylla schiacciatrici, Chirichella e Danesi centrali, De Gennaro libero

Tra le cinesi, occhio soprattutto alla fortissima Ting Zhu

Le squadre sono in campo per la fase di riscaldamento

La partita è stata rinviata di alcuni minuti a causa della precedente semifinale tra Serbia e Olanda

Prepartita

Benvenuti alla diretta live di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali di volley femminile in corso in Giappone. Chi vincerà il confronto di Yokohama affronterà sabato in finale la Serbia che ha battuto nell’altra partita l’Olanda per 3 set a 1. Per le Azzurre del volley è la quarta semifinale mondiale di sempre: si sono imposte solo nel 2002, proprio contro la Cina.

Le azzurre hanno una formazione giovanissima con Ofelia Malinov in regia, Cristina Chirichella e Anna Danesi al centro, Miriam Sylla e Lucia Bosetti,la devastante Paola Egonu come opposto e Monica De Gennaro come libero. Un sestetto completo che ha saputo superare squadroni ben più blasonati e ambiziosi come Usa e Russia o il Giappone padrone di casa. Di fronte c’è la Cina, squadra campione olimpica, che è la grande favorita per la vittoria finale. L’Inizio della semifinale Italia-Cina è fissato alle ore 9,10 (ora italiana) e si disputa a Yokohama, in Giappone.

“Una chiave della partita sarà la gestione dei loro primi tempi perché hanno dei centrali insidiosi da marcare – ha detto il tecnicno Mazzanti -. Dovremo poi gestire molto bene la nostra fase muro-difesa sulle loro attaccanti principali e quindi limitare il più possibile la Zhu. In più le cinesi possono contare su altre attaccanti che alternano in base alle diverse situazioni, sarà fondamentale prendere le adeguate contromisure anche contro queste giocatrici”.Per l’Italia la semifinale di venerdì è la quarta della sua storia, la terza contro Cina. Nel 2014 fu proprio la squadra asiatica con un 3-1 a fermare la corsa delle azzurre a Milano.

Molto più dolce il ricordo del 2002, quando l’Italia a Berlino superò la Cina 3-1 per poi conquistare la medaglia d’oro.Date e orari delle finali del Mondiale volleyLe due finali sono in programma sabato 20 ottobre. La prima sarà la finale terzo-quarto posto che si disputerà alle ore 10.20. La finalissima per il titolo mondiale invece si disputerà immediatamente dopo, comunque non prima delle ore 12.40 italiane.

VIRGILIO SPORT | 19-10-2018 08:40