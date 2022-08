Mondiali Wollongong 2022: Campenaerts e De Lie dicono no alla convocazione del Belgio

23-08-2022 11:49

Intrecci sempre più fitti tra calendario e strada e tra nazionale e squadre ciclistiche.

Quando manca meno di un mese all’inizio dei Mondiali di ciclismo 2022 di Wollongong, il Belgio scopre di avere un grosso problema. Secondo infatti quanto riportato dal media locale Het Laatste Niuews, Victor Campenaerts e Arnaud de Lie sarebbero infatti impossibilitati a rispondere presente, all’eventuale convocazione della propria nazionale a causa della situazione in seno alla Lotto-Soudal.

Il team belga del World Tour sta rischiando infatti la retrocessione, dal momento che non ha raccolto abbastanza punti per stare in alto nella classifica a squadre del World Tour. Al momento è 19esima e quindi “in posizione di caduta” necessitando che i suoi corridori a settembre inanellino più corse e punti possibili in Europa.

Quadro di difficile interpretazione: la federazione del Belgio sembra aver compreso il problema e non coinvolgerà i corridori della Lotto-Soudal chiamati a rispondere alle convocazioni delle loro nazionali, come ad esempio i tedeschi Rudiger Selig e Michael Schwarzmann o l’australiano Caleb Ewan.

Se però ad esempio Ewan, uno dei possibili favoriti per la vittoria finale, dovesse riuscire a mettersi addosso la maglia iridata, la Lotto-Soudal guadagnerebbe di colpo ben 600 punti: una cifra che permetterebbe al team belga di agganciare la Movistar, 18esima nella classifica a squadre del World Tour, e mettersi così in salvo da eventuali retrocessioni.