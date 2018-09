Monopoly Fortnite, ecco le differenze dal gioco tradizionale

Il successo planetario di Fortnite si sta trascinando sempre più al di là dell’universo videoludico, fino a sbarcare iconicamente in diversi altri settori dell’intrattenimento. Il marchio dello sparatutto sandbox di Epic Games, difatti, dopo aver sbaragliato la concorrenza sia su PC che su console e mobile, arriverà presto anche sul mercato dei giochi da tavolo. Grazie ad un accordo con Hasbro, potremo presto mettere le mani su Monopoly Fortnite.

Al momento, Monopoly Fortnite è disponibile soltanto in pre-order e in alcuni paesi, ad un prezzo di 26.99 sterline. La sua uscita ufficiale sul mercato globale è prevista per il 1° ottobre. Tuttavia, sembra proprio che in Italia dovremo aspettare la fine di novembre. La notizia è stata confermata da Donald Mustard, direttore creativo di Epic Games, che parla di un boarding game “divertente e unico nel suo genere, basato sul classico battle royale“.

Monopoly Fortnite è un mash-up tra il classico gioco da tavolo e la battle royale di Epic Games

Scordatevi infatti di acquistare e vendere alberghi come nel Monopoly tradizionale. Nell’edizione a tema Fortnite il leitmotiv classico del gioco americano è reinventato secondo le regole del celebre sparatutto. Non più soldi da guadagnare, dunque, ma punti salute. Non più caselle imprevisti, ma bombe che fanno perdere punti vita. Le pedine dei giocatori sono invece riprese dalle Skin più famose e di successo.

Differente anche il metodo di gioco. Avremo due dadi che regoleranno probabilmente il movimento e le azioni dei giocatori in campo, nonché gli attacchi nei confronti degli altri partecipanti o la possibilità di curarsi o costruire. Esatto: costruire. Perché nel Monopoly Fortnite l’elemento sandbox che tanto ha contribuito al successo della Battle Royale non mancherà. Chissà se riuscirà ad essere avvincente come nella sua controparte digitale.

HF4 | 11-09-2018 09:30