Montecarlo, Fabio Fognini fuori: Ruud in semifinale

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista ligure è stato battuto dal norvegese Casper Ruud, numero 25 del mondo, che si è imposto in due set per 6-4, 6-3 e si è qualificato meritatamente alle semifinale del torneo del Principato.

L’azzurro, che deve così abdicare dopo il trionfo del 2019, conferma la tradizione negativa con il norvegese, che l’ha battuto in tre incontri su tre. L’equilibrio del primo parziale si è rotto al nono game, dove Ruud ha strappato il servizio a Fogini. Più netta la supremazia del norvegese nel secondo set, vinto per 6-3: in semifinale se la vedrà con il vincente del confronto tra Rublev e Nadal.

Nell’altra parte del tabellone è già stata stabilita la semifinale: il greco Tsitsipas ha superato lo spagnolo Davidovich Fokina (ritirato) e sabato affronterà Daniel Evans, che si è imposto sul belga Goffin in tre set.

OMNISPORT | 16-04-2021 17:49