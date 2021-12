Montella: "Balotelli deve ritrovare la condizione"

06-12-2021 10:21

Il tecnico dell’Adana Demirspor Vincenzo Montella a Radio Rai ha parlato di Mario Balotelli: “Ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale, non è facile e lo sa perché è da tanto che non ci va. Lo sto seguendo in questo, ha l’obiettivo di provarci e Mancini valuterà la sua crescita. Deve ritrovare ancora un po’ di condizione”.

Sulla sua esperienza in Turchia: “Va benissimo, sono contento e c’è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Mi trovo molto bene, è un popolo umorale e hanno tanto entusiasmo. Il nostro presidente ha un cuore grande, mi ha lasciato la sua barca per un paio di giorni anche se abbiamo perso l’ultima partita”.

OMNISPORT