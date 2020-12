Monza a caccia di altri ex milanisti

L’innesto di Mario Balotelli potrebbe non essere l’ultimo affare del Monza nel mercato degli svincolati.

La pesante sconfitta subita contro la Reggiana ha convinto la dirigenza brianzola a muoversi con urgenza, senza aspettare la finestra di gennaio, per rinforzare una rosa che non sta rispettando le attese di inizio stagione.

Il ds Antonelli e l’ad Galliani sono pronti allora a sondare altri giocatori ben conosciuti dall’ex vice-presidente del Milan come Ignazio Abate e Riccardo Montolivo, che potrebbero mettere a disposizione del Monza l’esperienza e l’entusiasmo giusti per centrare l’obiettivo di stagione, la promozione in Serie A.

OMNISPORT | 07-12-2020 11:58